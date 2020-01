"Smart People": alle Madri Pie c'è il ballerino di Mary Poppins

OVADA - È in programma per stasera, giovedì 16 gennaio, il secondo appuntamento della rassegna “Smart People”, il ciclo di incontri promosso dall’Istituto Santa Caterina – Madri Pie di Ovada. Dopo la chiacchierata dello scorso ottobre con Gabriele Lanza, l’atleta ovadese di sledge hockey che, intervistato da Federico Salmetti, ha raccontato la sua rivincita dopo un grave incidente con lo skilift, ora è la volta di un altro “esempio positivo per i giovani e di grande speranza per i meno giovani”, come recita lo slogan scelto dal centro didattico di via Buffa.

Si tratta di Cristian Catto, il 25enne di Vinchio, che sta girando l’Italia con lo spettacolo “Mary Poppins”. In attesa di vederlo a fine mese sul palco del teatro Nazionale di Milano, il ballerino astigiano, protagonista di uno dei musical più apprezzati da grandi e piccini, farà tappa in città. L’inizio della serata, ad ingresso gratuito, è previsto per le ore 20.45.