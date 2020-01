Santuario delle Rocche: avviata una sottoscrizione per raccogliere fondi

MOLARE - Dopo il successo dell'ottava edizione della tombolata dell’Epifania, parte una sottoscrizione in favore del Santuario delle Rocche di Molare, colpito duramente dall’alluvione del novembre scorso. L’IBAN dedicato ha il seguente numero: IT44D002008484500000105817358 al quale coloro che lo desiderano possono versare un contributo libero, che ritengono opportuno, per le necessità del Santuario. In attesa delle prossime iniziative, ancora in fase di studio, il salone polivante “Don Valorio” del Santuario di Corso Italia ad Ovada, stante i problemi di sicurezza del vecchio asilo posto alla sommità della salita che conduce al Santuario delle Rocche, ha ospitato il pomeriggio ludico dello scorso 6 gennaio che, oltre ad aver coinvolto moltissimi partecipanti, di ogni età, ha fruttato mille euro.

Nel frattempo prosegue regolarmente la vita della struttura molarese che, ai danni subiti nei mesi scorsi, deve aggiungere i problemi di salute di alcuni sacerdoti. Da questa settimana ha raggiunto la Comunità delle Rocche Padre Dino Frigo proveniente da San Zenone degli Ezzelini (Treviso) che si aggregherà all’attuale Rettore Padre Massimiliano, Padre Claudio e Padre Diego, quest’ultimo però convalescente per un infortunio. Le celebrazioni sono ormai regolari: dal lunedì al venerdì nella cappella alle 17.30, i festivi in Santuario alle 10.30 e 17.00, i prefestivi alle 17.00.