Cai: prima escursione del 2020 all'acquedotto di Genova Geirato

OVADA - Ha preso il via domenica scorsa, con l'escursione lungo l'antico acquedotto di Genova Geirato, il calendario delle attività organizzate in questo 2020 dalla sezione ovadese del CAI. Nel corso della giornata i partecipanti, una sessantina in totale, hanno affrontato l'antico percorso del '600 che attraversa il ponte canale sul rio Torbido, il ponte sifone sul Geiriato e, a conclusione del tour sopra il capoluogo ligure, nella zona di Molassana, sul portale di accesso alla galleria della Rovinata (opera dell'architetto Carlo Barabino del 1830). Inoltre, nell'ambito di un appuntamento ricco di storia, arte e cultura, i visitatori hanno avuto modo di ammirare la chiesa di San Siro di Struppa, con il grande polittico del 1516 con San Siro che schiaccia il Basilisco.