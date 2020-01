Visita all’Asilo Ferrando per i discendenti dei fondatori

OVADA - All’Asilo “Coniugi Ferrando” la storia continua ed è destinata a scrivere altre belle pagine di memorie. Dopo la cerimonia per i primi 150 anni di attività, nei giorni scorsi la struttura di via Pietro Nenni ha ospitato Maria Eugenia Biarnes Ferrando ed il marito Domingo Cao, una coppia che si è qualificata discendente dei Coniugi Ferrando. Una volta trovati i riferimenti su internet, la famiglia – già in giro per l’Italia – ha deciso di far visita alla scuola materna, con grande soddisfazione del Direttivo.

Nel corso della giornata i due hanno visitato i locali e approfondito le tappe del primo secolo e mezzo di vita dell’Istituto. «Dalle informazioni ricevute – spiega Anna Maria Gaggero, già direttrice dell’Ente – riusciamo a ricostruire ed ampliare il primo albero genealogico, che penso possa riservare in questo 2020 ulteriori modifiche».