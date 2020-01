Madri Pie: all’open day si presenta l’offerta formativa

OVADA - Sabato di porte aperte all’Istituto Santa Caterina – Madri Pie di Ovada che, dalle ore 10.00 alle 12.00 dell'11 gennaio, torna a presentare un’offerta formativa rispettosa della storica esperienza nel campo dell’istruzione, ma innovativa, che accoglie le esigenze delle famiglie e dei tempi. Dopo la positiva esperienza della curvatura musicale al Liceo Linguistico e al Liceo delle Scienze Umane (opzione economico-sociale), l’Istituto promuove lo studio delle Lingue in modo dinamico ed interattivo, non solo nel Liceo (che nel 2019 ha meritato il Premio IRIS dell’Unige).

Sarà l’occasione per ottenere informazioni sulla nuova Bilingual Middle School e per conoscere la metodologia CLIL nell’apprendimento della Lingua; un team di docenti madrelingua accoglierà gli studenti della V primaria. L’iniziativa, gratuita, si chiama “Winter”: la canzone del pinguino e altri giochi per imparare divertendosi. Potenziamento linguistico per i più piccoli con madrelingua, nella convinzione che bilingue si diventa: laboratori settimanali per i “baby” e 4 ore di Inglese durante le attività curricolari dell’infanzia, unitamente all’Educazione motoria e musicale. Sono previsti momenti di approfondimento circa il piano di studi, le rette e possibili agevolazioni. Le iscrizioni, aperte fino al 31 gennaio, possono essere effettuate online e in forma cartacea.