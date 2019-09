Fiorissima più forte del maltempo

Un successo la prima giornata di "Fiorissima Autunno" nella rinnovata location del parco Pertini a Ovada. Tanti i visitatori che, mossi anche dalla curiosità per il nuovo allestimento, fin dal mattino hanno scelto di "perdersi" tra i quaranta espositori della manifestazione che raccoglie il meglio del florovivaismo tra Piemonte, Liguria e Lombardia. La manifestazione è poi proseguita nella giornata di ieri, pur con le difficoltà legate al maltempo. Nel complesso comunque un esordio interessante di un'alleanza tra Comune e "Gardening in Collina" che può far bene alla città.