Rotaract: una giornata per pulire l'Orba

Parte dai giovani del Rotaract di Ovada l'iniziativa ecologica volta a ripulire le zone verdi del territorio che costeggiano il fiume Orba. L'appuntamento è per domani, sabato 25 maggio. «Abbiamo fissato un ritrovo – spiega Giacomo Bisio, portavoce dell'associazione che ha molto spinto per concretizzare l'iniziativa – presso il parcheggio delle Rocche per le 14.00. In base alla partecipazione ci divideremo in squadre per poter intervenire su più punti». A coordinare le operazioni anche Enrico Benfante che nel luglio 2017 aveva dato vita spontaneamente a un'iniziativa analoga aggregando tanti coetanei di Molare e amici della aree limitrofe. «Siamo tutti frequentatori abituali di queste aree – aggiunge – Ci teniamo che si possa preservare la bellezza di questi posti».

Si parla del tratto compreso tra compreso tra Olbicella e Madonna delle Rocche, dove già due anni fa in poche ore di lavoro i partecipanti avevano raccolto ventidue sacchi di spazzatura di vario tipo, rimuovendo anche diversi copertoni abbandonati e addirittura una lavatrice. «Ci muoveremo – proseguie Bisio – tra le Marciazze, il ponte vecchio. Ai partecipanti forniremo l'attrezzatura necessaria per lavorare in sicurezza grazie al contributo di alcuni sponsor che ci stanno sostenendo. E al termine è prevista una piccola merenda in comune. Anche Legambiente sta sostenendo la nostra iniziativa aiutandoci a promuoverla». L'iniziativa ha il sostegno del Comune di Molare, si avvale della collaborazione Econet, ReFuel, Pubbli O, Delizie di Langa e Progetto Ambiente.