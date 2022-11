Casa di Carità si racconta al Pertini: sei tappe per conoscere la Formazione Professionale

OVADA — Nel pomeriggio di mercoledì 9 novembre gli alunni delle classi III° dell’Istituto Comprensivo “S. Pertini” di Ovada, insieme ad alcune insegnanti, hanno visitato il Centro di Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Ovada per conoscere i corsi e le attività che si svolgono ogni giorno.

I ragazzi, divisi in sei gruppi, hanno seguito un itinerario che, attraverso una serie di laboratori tematici, li ha portati a scoprire le attività pratiche che la scuola propone all’interno dei corsi di Operatore Meccanico e Operatore Grafico Ipermediale.

Accompagnati dai ragazzi della classe III° Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza, che sono stati i loro Ciceroni durante il percorso, i ragazzi hanno potuto scoprire le caratteristiche, gli obiettivi e le metodologie didattiche della Formazione Professionale.

Le prime tre tappe sono state dedicate al mondo della meccanica: nel primo laboratorio hanno assistito alla realizzazione di un pezzo di componentistica attraverso le fasi di progettazione con software Visi, stampa del prototipo con la stampante 3d e creazione del codice utilizzato dalla macchina a controllo numerico per generare il pezzo finale; nel secondo laboratorio, accanto alla tradizione della meccanica con tornio e fresa è stata presentata la meccanica del futuro con il robot educational e.DO, braccio robotico con cui si può apprendere l’utilizzo di un robot e la risoluzione delle problematiche nel movimentarlo; nel terzo laboratorio, quello elettrico, sono stati illustrati una serie di pannelli dedicati agli impianti civili e agli impianti industriali e un'introduzione ad Arduino, piattaforma con cui si possono realizzare in maniera relativamente rapida e semplice piccoli dispositivi come controllori di luci, sensori di luce, automatismi per il controllo della temperatura e molti altri progetti che utilizzano la comunicazione con altri dispositivi. Fondamentale è stata la partecipazione degli alunni delle classi II°e III°Operatore Meccanico che, sotto la guida attenta dei loro insegnanti, hanno offerto una dimostrazione pratica di quanto è stato spiegato.

Contemporaneamente si svolgevano i laboratori dedicati al mondo della grafica, dove gli alunni delle classi I° e II° Operatore Grafico Ipermediale hanno presentato alcune delle attività che si svolgono in aula. Anche in questo caso tre laboratori: il primo dedicato al disegno a mano libera e alla serigrafia, dove i ragazzi hanno potuto vedere in tempo reale come si realizza una stampa serigrafica e la creazione di disegni a mano libera ispirati al mondo dei manga giapponesi; nel secondo laboratorio, dedicato al mondo delle App, è stato spiegato come nasce un’applicazione e come è possibile realizzarla, presentando la progettazione in corso dell’applicazione della scuola con tutte le sue funzionalità, fruibile sia da pc che da smartphone; infine nel terzo laboratorio, passando attraverso una galleria di foto, volantini e pubblicità prodotti da loro, alcuni ragazzi hanno presentato i progetti su cui stanno lavorando in questo periodo: realizzare di un sito web e disegnare un fumetto, con relativo storyboard e inventando avatar e personaggi con il programma Illustrator.

Grande soddisfazione di entrambe le scuole al termine della visita, che ha permesso a tutti i ragazzi di conoscere e di farsi conoscere.

Per chi non ha potuto partecipare o che ha partecipato ma vorrebbe tornare per saperne di più, sarà possibile visitare la scuola, parlare con alunni e insegnanti e testare in prima persona i laboratori in maniera approfondita il giorno 3 dicembre in occasione del primo Open Day, a partire dalle ore 10,30.