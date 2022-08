Evento di moda e creatività alla Cool Factory

Apertura straordinaria serale dello store più ‘in’ di Ovada, la Cool Factory di via Novi 14, negozio di abbigliamento, oggettistica e bijoux che non si trovano facilmente in giro per la loro particolarità e la cura nei dettagli e dei materiali.

Il 25, 26, 27, 28 agosto il creativo Enrico Santamaria aprirà le porte della sua maison per presentare ufficialmente la collezione autunno/inverno ‘22/’23 per uomo e donna, in cui le fantasie animalier e camouflage la faranno da padrone, senza dover rinunciare alla vestibilità, alla comodità e all’originalità.

È un’occasione per conoscere tutto il ‘mondo’ Cool Factory che spazia dai profumi agli occhiali, scarpe e abbigliamento per essere fashion e mai banale, da capo a piedi. I prezzi? Accessibili a tutte le tasche. Sulla qualità non si discute: materiali ecosostenibili (cotone certificato bio) e finiture artigianali, come per le scarpe, vere e proprie ‘chicche’ realizzate appositamente dai maestri artigiani delle Marche, in cui la tradizione per le calzature è rinomata in tutto il Mondo.

Uno store unico nel suo genere capace di assecondare anche i gusti più esigenti e di conquistare le persone che amano distinguersi con personalità e perché no, per dettare le mode.

Le sorprese non sono finite: coupon sconto da 5 €- 10 € o 30 € da utilizzare subito per un acquisto.

coolfactory.it