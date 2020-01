Cambio in Giunta: nuovo vice sindaco

MOLARE - Alle turbolenze politiche hanno fatto il callo a Molare, secondo Comune dell’Ovadese per numero di abitanti.

Il colpo di scena a ridosso del giro di boa della legislatura è la decisione del sindaco Andrea Barisone di riassegnare le deleghe: non è più vice Eloisa Cuppari, che perde anche la competenza sull’Istruzione; al suo posto entra Pier Luigi Canepa, esponente della lista “Rivivere Molare” che si impose nel giugno 2017: si occuperà di Lavori Pubblici. Diventa numero 2 Mirko Vignolo, con deleghe su Ambiente e Protezione Civile. Da verificare, però, la stabilità della maggioranza: nella seduta più recente del consiglio comunale l’oramai ex vice sindaco ha espresso voto contrario sul regolamento che introduce la nuova raccolta dei rifiuti. Uno scenario che rimanda a quanto accaduto nel 2014, quando la stessa Cuppari si presentò nella lista che sostenne la vittoria dell’allora primo cittadino Enrica Albertelli, salvo prenderne le distanze in breve tempo per assumere una posizione molto critica.

Proprio quel cambio di rotta ha favorito la nascita della compagine politica che si impose tre anni or sono.