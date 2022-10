Mostra zootecnica e Rubattaballe all'Expo

OVADA -

OVADA - C'è chi si è lasciato cullare dalle atmosfere retrò offerte dal treno storico, chi ha voluto riscoprire gli aromi autentici e tradizionali offerti dai valoi con le castagne arrostite. Il cuore pulsante della manifestazione rimane però la fiera con i tanti espositori che a due anni di distanza dall'ultima occasione hanno voluto fortemente essere presenti. Ed il successo del primo fine settimana è un'iniezione di fiducia ed energia. Torna anche sabato e domenica prossima l'Expo della Valle Stura, un programma ricchissimo di eventi per raccontare al meglio il territorio, trasmettere con forza l'operosità e il senso di identità dei partecipanti coinvolti.

Animali in mostra

Un programma ricchissimo di eventi. Due spiccano per importanza e tradizione. L'Esposizione Zootecnica che rappresenta l'essenza della produttività della valle, tra latte e formaggi, inizierà con l’arrivo degli animali sabato 8 a partire dalle 16.00 e avrà il suo culmine nell’intera giornata di domenica con le premiazioni dei migliori capi di bestiame. Sempre alla domenica, dalle 11.00, un momento istituzionale con l'inaugurazione della sede territoriale dell'Associazione Regionale Allevatori Piemonte e Liguria. La serata di sabato sarà dominata dal “Rubattaballe”, la goliardica gara a squadre con le balle di fieno da due quintali sospinte per il borgo. «Come sempre – afferma Franco Parodi, presidente della Pro Loco di Rossiglione – coniughiamo spazi per il divertimento ad altri in cui si discute e ci si confronta sulle prospettive del territorio che amiamo». Ne è un esempio la presenza di Gianfranco Siffioti: il noto “Metereologo Ignorante” parteciperà sabato, dalle 10.30, al momento di approfondimento su clima, dissesto idrogeologico e criticità del territorio.

Solidarietà in cucina

Sabato dalle 14.30 si terrà la “Camminata della Solidarietà” una passeggiata tra le alture di Rossiglione in collaborazione con l’A.S.D. Corrinvallestura: partecipazione ad offerta libera con aperitivo offerto dalla Pro Loco e ricavato donato alla Caritas della Valle Stura; sempre sabato si svolgerà il torneo di tennis organizzato dal T.C. Campo Ligure presso il nuovo campetto polivalente. Domenica, dalle 10.00, la quinta edizione del “Raduno di trattori d'epoca”. Valle Stura e Campese organizzeranno il torneo di calcio. Tra le attività collaterali la possibilità di individuare il nuovo nome per la mascotte di Rossiglione scegliendo nei punti adibiti la preferita tra le cinque proposte emerse nell'edizione recente di “Passaggi”. Confermata la presenza dei cinquanta espositori negli spazi al coperto e all'aperto allestiti per la prima settimana dell'evento. Il ristorante sarà aperto sabato a cena (dalle 19.00) e domenica a pranzo (dalle 12.00) con le portate tipiche della tradizionale gastronomica della valle.