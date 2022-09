Tutto il calcio della provincia in tempo reale

Dopo il prologo di settimana scorsa, ecco finalmente una domenica calcistica molto simile alla versione standard. Cominciano infatti oggi tutti i campionati ad eccezione di Seconda e Terza Categoria, con tante sfide già di rilievo. Segui in tempo reale i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche.

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

In serie D è il giorno del derby, una partita attesissima che arriva davvero molto presto. Si gioca al 'Coppi', con Derthona e Casale che cercano il primo successo dopo il pari al debutto, ben sapendo che in palio c'è molto più del semplice campanile. Il torneo è appena iniziato, ma Fossati e Sesia vogliono le prime risposte.

Per quanto riguarda l'Eccellenza, invece, la Luese Cristo debutta a Centallo mentre l'Acqui attende in casa Alba Calcio. La matricola di Roberto Adamo ha da poco ufficializzato altri due nuovi acquisti - Liguoro e Ragusa - e parte con grandi ambizioni, come del resto i termali di Arturo Merlo, chiamati immediatamente a confrontarsi con una big. Torna Cirio, al rientro dopo il lungo infortunio.

RISULTATI, MARCATORI, CLASSIFICHE: CLICCA QUI

Prima giornata in Promozione, con dieci alessandrine e subito tre derby. Il campo principale è Castellazzo, dove arriva una Valenzana Mado che parte davanti a tutti in un'ipotetica griglia di partenza. Gli altri incroci che coinvolgono squadre della provincia sono Ovadese-Arquatese e Junior Pontestura-Asca, ma merita una menzione particolare anche Atletico Torino-PastorStay.

Chiusura dedicata alla Prima Categoria, ancora più equilibrata e incerta rispetto al passato. Il Sale del nuovo acquisto Lele Boscaro ospita la Don Bosco Asti, l'ambiziosa Frugarolese riceve Tassarolo, la Fulvius incrocia i propri destini con la Spinettese. E poi c'è un interessante posticipo a Canelli, di scena l'Atletico Acqui.