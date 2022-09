Sos nocciole: la raccolta c'è, ma non è uniforme

Il rendiconto della raccolta di nocciole è difficile da giudicare, dato che nelle diverse zone della provincia la situazione si presenta non omogenea. Alcune aziende segnalano scarsità di raccolto e non buona qualità, provocati dalla siccità che ha reso molte nocciole vuote all’interno. Altri non hanno espresso ai consulenti Cia divergenze rispetto agli scorsi anni in quanto a produzione.

Sul fronte economico però, si trovano più incertezze: i produttori stanno attendendo la convocazione nei prossimi giorno per la quotazione sul mercato.

Il presidente Cia Alessandria, Daniela Ferrando, produttrice di nocciole, commenta: “Speriamo che l’industria accolga la richiesta da parte dei produttori di un un prezzo adeguato ai costi che le aziende hanno dovuto sostenere per la produzione. I prezzi del gasolio e dei concimi sono alle stelle, ed essendo indispensabili per la coltivazione, la remunerazione deve tenerne conto.”