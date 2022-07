Siccità, in azione le autobotti della Protezione civile

Protezione civile alessandrina in campo per contrastare l'emergenza siccità: "Come purtroppo pronosticato non più di una settimana fa, si allarga il campo delle criticità legate all'emergenza idrica - conferma il coordinatore Andrea Morchio - Da questa mattina le autobotti della Protezione civile stanno operando nel Comune di Casaleggio Boiro e nei prossimi giorni verranno impiegate pure a Ponzone".

Secondo Morchio, "purtroppo il protrarsi di questa bolla di calore non aiuta la situazione idrica in provincia: due su tre dei principali enti gestori non riescono a fronteggiare la situazione, pertanto hanno chiesto l'intervento della Protezione civile. Rimane la preoccupazione inerente il fatto che, se l'emergenza dovesse allargarsi ulteriormente, difficilmente potremmo essere presenti su tutti gli scenari. Un ringraziamento a tutto il personale volontario che sta operando in giornate non facili per le alte temperature".