Turchino: riaperta la 456 verso la Valle Stura

OVADA - In caso di allerta arancione la strada verrebbe nuovamente interdetta al transito come già accade sull'altra strettoia nel territorio della frazione del Gnocchetto. Le pesanti barriere sono state rimosse poco dopo le 12.00 di oggi dalla Provinciale 456 del Turchino in località Panicata, nel territorio del comune di Ovada. Si transita sulla corsia più esterna e distanziata dalla frana che necessita ancora di interventi. Tirano un sospiro di sollievo i residenti dell'area, chi lavora oltre il blocco e soprattutto gli abitanti di Rossiglione, costretti da mesi a viaggiare a ritroso verso Masone per poi imboccare l'A26 in direzione nord. Ora spazio alla parte restante degli interventi: installazione di tre ordini di barriere paramassi in acciaio e consolidamento definitivo. Nel frattempo per 50 metri si procederà con senso alternato a vista, senza semaforo.