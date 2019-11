Festa Mornese nel derby, primo stop per la Capriatese

ALESSANDRIA - Si è interrotta sul campo del Sale la striscia positiva inanellata dalla Capriatese nelle prime sette giornate del campionato di Seconda categoria (girone L). A brindare sono i padroni di casa, a segno con Fossati (al 6') e Mangiarotti all'inizio della ripresa. Vale solo per le statistiche, invece, il quarto centro stagionale di Dionello, autore - al 34' - della rete del provvisorio 1 a 1. I gialloverdi "perdono" solo un punto sul Cassine, fermato sullo zero a zero dalla Polisportiva Frugarolese, mentre il Cassano ha impattato (2 a 2) sul campo della Boschese.

Derby pirotecnico a Mornese. Nel 3 a 2 rifilato dai ragazzi di mister Boffitto alla Pro Molare spicca la tripletta realizzata da Gabriele Mazzarello, autore della prima rete del match dopo appena cinque minuti. Contatto in area fra Ouhenna e Giacalone, il direttore di gara, signor Arfini della sezione di Alessandria, intravede una scorrettezza e concede il calcio di rigore trasformato dal numero dieci viola. Nella ripresa la Pro Molare compie il sorpasso nel giro di due minuti, a cavallo fra il 55' e il 57', grazie al gran gol di Bo e al pallonetto dell'ex Scontrino. Ma i padroni di casa non hanno piegato la testa e, poco dopo la rete del 2 a 1 hanno pareggiato i conti grazie alla zampata in mischia del "solito" Mazzarello, in gol anche a dieci minuti dal termine grazie al secondo penalty concesso per un tocco di mano in area di Donghi su una bella incursione di Rossi.

Il Real Novi non va oltre il 2-2 con il Deportivo Acqui (Dal Ponte e Bonanno per i padroni di casa, Moretti e Merlo per gli ospiti), il Libarna ottiene i tre punti grazie alla vittoria casalinga per 3-1 sulla Castelnovese (a segno Polima, Bruni e Cecchetto). Mornese - Pro Molare termina con il risultato di 3-2 a favore dei padroni di casa con la tripletta di Gabriele Mazzarello; chiude la Viguzzolese che fa 1-1 con il Casalnoceto (rete di Cassano).

Nel girone I continua a vincere la Pastorfrigor Frassineto che doma 4-0 il fanalino di coda del Quargnento grazie alle reti messe a segno da Vetri, Zurolo e doppietta di Beltrame.

Non va oltre l'1-1 la Fortitudo Occimiano in trasferta a Moncalieri (gol di Melfi per l'Occimiano); la Don Bosco Alessandria perde 2-1 contro un forte Psg. Successo invece per il Casalcermelli che ad Andezeno passa 1-0.

Girone I

Andezzeno-Casalcermelli 0-1

Moncalieri-Fortitudo Occimiano 1-1

Psg-DonBosco 2-1

Quargnento-Pastorfrigor 0-4



Girone L

Boschese-Cassano 2-2

G3Real-Deportivo Acqui 2-2

Libarna-Castelnovese 3-1

Mornese-ProMolare 3-2

Frugarolese-Cassine 0-0

Sale-Capriatese 2-1