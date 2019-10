Ovadese Silvanese, in panchina Lepore

OVADA -Non c'è ancora l'ufficialità sulla presenza in panchina per la sfida con il Lucento. Ma sarà Pier Luigi Lepore il nuovo allenatore dell'Ovadese Silvanese, sostituto di Mario Benzi che ha dato le dimissioni dopo la sconfitta 4-0 di domenica scorsa contro la Pro Villafranca. Lepore torna su una panchina da responsabile dopo che l'ultima esperienza di tre anni fa si era conclusa alla Novese con un esonero a dispetto di un dignitoso piazzamento dopo un quarto del campionato di Serie D. Il neo mister ha allenato la squadra per la prima volta due sere fa. Si attende di capire quali scelte farà in una sfida che sulla carta sembra proibitiva contro la prima della classe scottata dalla rimonta subita domenica scorsa con la Valenzana Mado. L'allenatore potrà contare anche sulla presenza di Pastorino, centrale difensivo ai box da inizio anno per difficoltà di tesseramento.