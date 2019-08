Pro loco: Ovada in Festa si rinnova

OVADA - Location, durata della manifestazione, tipologia dell'evento. Si prospetta un'edizione rinnovata di "Ovada in Festa", la manifestazione di chiusura dell'estate organizzata dalla Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato Ovadese. L'appuntamento è per sabato 31 agosto e domenica primo settembre, con il centro storico della città che dunque sarà animato per due giorni.

La partenza è prevista nel tardo pomeriggio di sabato dal parco Pertini, dove - a partire dalle ore 19.00 - è in programma un tributo ai Blues Brothers con possibilità di rifocillarsi in zona presso uno degli stand gastronomici curati dall'ente organizzatore (angolo bar cocktail e vini ed area bimbi), dagli "Amici del Borgo" (lasagne che tanto successo hanno riscontrato nella sagra dello scorso fine settimana in Viale Rebora) e frittelle (Pro Loco Costa e Leonessa). Nel centro storico della città i commercianti di Via Cairoli effettueranno lo sbarazzo con Vivi Ovada, l’Oratorio di San Giovanni Battista presenta gli agnolotti arrostiti in Piazza Garibaldi, la Scuola di ballo New Terpsichore dei maestri Massimo Gallo e Silvia Giacobbe si esibirà in Piazza Garibaldi, mentre le concessionarie di auto troveranno spazio in Via Torino.

Domenica 1 settembre sempre a partire dalle ore 19 la manifestazione si concentrerà nel parco Pertini con musica e gastronomia. Musica viene proposta anche dai bar della città. Un'Ovada in festa in tutti i suoi angoli che non presenta solo gli appuntamenti della Pro Loco in collaborazione con il Comune, ma nel giardino della Scuola di Musica sabato 31 agosto alle ore 21.00 il Rotary Ovada del centenario presenta Carlo Campostrini e Back It Up in concerto e presso il campo sportivo Moccagatta di Viale Rimembranza l’A.S.D. Boys Calcio presenta tutte le squadre giovanili presso la nuova struttura con sfilata finale per le vie della città.