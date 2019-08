Affidata a Gestopark la gestione dei parcheggi a pagamento

OVADA - Salvo sorprese dell'ultim'ora, sarà la Gestopark di Albisola Marina ad occuparsi della gestione dei parcheggi a pagamento di Ovada. Per l'azienda ligure, che ha già svolto l'incarico dal 2002, anno della sua nascita, fino al 2014, si tratta dunque di un ritorno in città dopo la parentesi con la società bergamasca Tsp. Cinque anni fa, con la "partita" gestita direttamente da Palazzo Delfino, la Gestopark fece ricorso per le caratteristiche del bando comunale. Quest'anno la gara è stata seguita dalla Provincia ed il ribasso del 36% su una base di gara del valore di 860 mila euro ha permesso alla Gestopark di ottenere la concessione. Niente da fare per la Saamo, l'azienda di trasporto pubblico dell'Ovadese, che ha avanzato un'offerta con una percentuale di ribasso ben al di sotto del 10%. Fra le novità, oltre alle clausole inserite nel bando, la ditta savonese potrebbe aggiungere qualche integrazione, come l'app che permette di pagare la sosta in uno dei 438 stalli attraverso lo smartphone.