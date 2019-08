Ovadese Silvanese ad Arenzano dopo il successo sul Deportivo Acqui

OVADA - Dentici, Rosset, Rossini e Cartosio. E' un'Ovadese Silvanese forza quattro quella che sabato pomeriggio si è sbarazzata del Deportivo Acqui, formazione acquese allenata da Paolo Aime, che nella prossima stagione prenderà parte al campionato di Seconda categoria. Al Geirino i ragazzi di mister Benzi sono andati a segno con i suddetti marcatori, mentre i termali sono riusciti a trafiggere la retroguardia dei padroni di casa in due occasioni. Al di là del risultato finale, 4 a 2 per i locali, si è trattato di un test importante per entrambe le compagini, attese fra poco più di dieci giorni dal debutto nei rispettivi tornei (la "Promozione" nel caso degli arancioni). Ora, oltre ai consueti allenamenti settimanali, gli ovadesi sono attesi dalla trasferta di Arenzano, in programma mercoledì (28 agosto) sera. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 20.45 presso lo stadio Nazario Gambino, a pochi metri dal lungomare della città ligure.