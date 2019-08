Borgo di Ovada: fervono i preparativi per la Sagra della lasagna

OVADA - La location é quella ormai nota di viale Rebora, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Ovada Nord. La portata regina della festa é la lasagna al forno, una vera e propria specialità preparata sempre più frequentemente dalle cuoche del Borgo negli ultimi anni. L'appuntamento è per le tre serate del fine settimana, da venerdì 23 a domenica 25, con una sagra che ormai è entrata a far parte a tutti gli effetti del calendario degli eventi estivi ovadesi. Fornelli accesi dal tardo pomeriggio per preparare il ricco menù che da sempre contraddistingue la sagra. Ma, al di là del ponte sull'Orba, l'animazione proseguirà anche dopo cena con numerose iniziative collaterali.