Fine settimana di musica, feste e sagre in tutto l'Ovadese

OVADA - Si avvicina Ferragosto e, con l'imminente arrivo del periodo solitamente dedicato alle vacanze, proseguono ed aumentano le iniziative estive in tutti i Comuni dell'Ovadese. Ecco di seguito alcuni consigli su dove trascorrere questo fine settimana, tra feste, musica e sagre che animeranno anche i centri più piccoli del Basso Piemonte.

Venerdì 9 agosto

Molare - Olbicella

Festa di San Lorenzo

(fino a domenica 11 agosto) – Serate gastronomiche nella bellissima cornice della boscosa Frazione di Molare

** Info: Pro Loco di Olbicella

Lerma e Casaleggio

Camminata sotto le stelle immersi nelle nostre belle colline

Passeggiata organizzata dalle pro loco dei due paesi e Mornese E20 aperta a tutti. Consigliato un abbigliamento comodo per l'escursione di 7 chilometri. La partenza è prevista alle ore 21.00 presso il centro polifunzionale di Lerma. La camminata si concluderà intorno alle 22.30 dal piazzale delle scuole di Mornese.

Montaldeo

46° Sagra del Tacchino e del Dolcetto

(fino a domenica 11 agosto) – Stand gastronomici presso il Centro Sportivo Comunale "Don Mario Faravelli". Tutte le sere si cena dalle ore 19.30 e la domenica anche a pranzo. Serate danzanti: venerdì 9 con l'orchestra italiana, sabato 19 con l'orchestra Ewa for you e domenica 11 esibizione del corpo di ballo New Terpsichore di Silvia Giacobbe e Massimo Gallo.

** Info: Comune di Montaldeo

Sabato 10 agosto

Castelletto d'Orba

Animazione per bambini

Serata dedicata ai bambini presso San Lorenzo, in piazza Marconi, a partire dalle ore 17.00

Castelletto d'Orba

Concerto

Serata musicale "Da Faber al cielo" in piazza Marconi alle ore 21.00 con Aldo Ascolese e Domenico Berta.

** Info: Comune di Castelletto d'Orba

Martedì 13 agosto

Carpeneto - Madonna della Villa

Sagra dello struzzo

(fino a sabato 17 agosto) – Sagra gastronomica a partire dalle ore 19.30. Agnolotti, polenta allo struzzo, funghi, ragù, grigliata mista, fiorentine e costate, bocconcini di struzzo ed altre specialità.

** Info: Comune di Carpeneto

Ovada - Costa di Ovada

Concerto Lirico

In occasione della festa patronale della Madonna delle Neve, concerto alle ore 21:00 con Barbara Nervi (soprano), Gianmaria Patrone (Basso) e Massimo De Stefano (pianoforte).