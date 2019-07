Cai: ultimo appuntamento con le ''Passeggiate sotto le stelle''

OVADA - E' in programma stasera, martedì 23 luglio, il sesto ed ultimo appuntamento con le "Passeggiate sotto le stelle" organizzate dalla sezione ovadese del Cai. L'iniziativa, che da qualche anno riscuote un grande successo fra gli abitanti della zona, volge dunque al termine con l'ormai tradizionale "Anello di Costa d'Ovada". Per tutti i partecipanti all'escursione conclusiva il ritrovo è fissato alle ore 19.45 presso la sede del Club Alpino Italiano di via XXV aprile, 10. Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente presso il suddetto indirizzo (l'orario di apertura è al mercoledì e al venerdì dalle ore 21.00). In caso di maltempo le uscite non saranno recuperate. Anche in questo caso i promotori dell'evento suggeriscono un abbigliamento adeguato per l'escursione, ossia scarpe da trekking e/o ginnastica e vestiti comodi sportivi.