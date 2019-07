Campionato Italiano Kart: Pietro Ragone vince a Sarno

OVADA - Da studente modello, uscito con il massimo dei voti all’esame della Licenza media ottenuto presso l’istituto Santa Caterina delle Madri Pie, a campione in pista il passo è più breve di quanto si possa pensare. Nello scorso fine settimana Pietro Ragone, giovane molarese impegnato nel campionato ACI Rok, si è classificato al primo posto nella categoria Junior sul circuito di Sarno. Un primato importante in quanto ha conquistato un ampio margine sugli inseguitori in vista della finale della serie tricolore, in programma il 28 luglio ad Adria. “Ringrazio – ha detto Pietro – i miei genitori, il nuovo sponsor le Cantine Rasore di Silvano d’Orba e il team Zanchi Motorsport che con il mio super meccanico Jordan riesce sempre a trovarmi l’assetto ideale per vincere".

L'alternanza fra lo studio e le principali piste della Penisola risulta, almeno per il momento, prolifica. “Il dieci all’esame di Licenza Media – continua – è stato molto importante e di questo ringrazio l’Istituto delle Madri Pie, continuerò il percorso scolastico presso di loro dove mi sono trovato molto bene iscrivendomi al Linguistico. Per quanto riguarda la passione per il kart sono ad un passo dal titolo italiano e questo rappresenterebbe il coronamento di un sogno”.