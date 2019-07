Passeggiate sotto le stelle: escursione in Valle Stura

OVADA - Varca i confini territoriali e anche regionali il terzo appuntamento delle "Passeggiate sotto le stelle" organizzate dalla sezione locale del Cai. Stasera, martedì due luglio, è infatti la volta dell'Anello di Rossiglione, che prevede la partenza e l'arrivo nel parcheggio della stazione ferroviaria del paese dopo aver attraversato la Valle Berrino. L'appuntamento è fissato per le ore 19.30 nel parcheggio antistante a via Caduti della Libertà, in una zona facilmente raggiungibile sia con i mezzi privati sia con i convogli delle Ferrovie dello Stato. Il rientro è previsto per le ore 22.45. Anche per questa occasione i promotori dell'iniziativa raccomandano i partecipanti di indossare un abbigliamento adeguato per questa camminata serale in Valle Stura.