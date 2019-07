Madri Pie: tutti i promossi dei due licei

OVADA - Sono cinquantanove gli alunni iscritti ai due licei proposti dall'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada che, al termine dell'anno scolastico appena concluso, sono stati promossi alla classe successiva. Stiamo parlando, anche in questo caso, degli studenti che hanno frequentato le varie classi, dalla prima alla quarta, del liceo linguistico e scienze umane / operatore economico sociale. Non fanno parte dell'elenco, invece, come potete notare, i maturandi, che dovranno attendere ancora qualche giorno prima di conoscere l'esito della Maturità. Ecco di seguito i risultati ottenuti dai giovani ovadesi iscritti ad una delle sezioni dell'Istituto di via Buffa che da qualche giorno si stanno godendo le meritate vacanze estive.

Classe 1^ (alunni 19; promossi 14, sospesi 5)

Siyona Dahami Kulasinghe Aluthdura Hewage, Giada Elena Carvajal Perez, Francesca Colajacomo, Antonino Mallia, Francesca Mulla, Cassandra Zanovello, Elisa Calcagno, Gaia Cardaciotto, Camilla Coda, Cecilia Cotella, Angelica Murchio, Angelica Pisano, Giorgia Rapetti, Carolina Ravera

Classe 2^ (alunni 20; promossi 14, sospesi 5, non ammessi 1)

Margherita Biato, Andrea Bogliolo, Irene Droghetto, Maria Sofia Fava, Jennifer Parodi, Giulia Ravera, Riccardo Ravera, Riccardo Sylva, Marzia Biancolillo, Aurora Camera, Alice Mercurio, Elena Pervizi, Elisa Piromalli, Christian Rustemi

Classe 3^ (alunni 20; promossi 13, sospesi 7)

Andrea Angela Benetti, Alessia Arianna Carvajal Perez, Barbara Zalaffi, Jiaqi Zhu, Francesca Bruzzone, Matilde Carissimi, Matilde Carrabba, Beatrice Facchino, Giulia Ferrando, Alina Andreea Gradinaru, Elisa Marsano, Virginia Pizzorno, Virginia Zagarella, Nicole Zanovello

Classe 4^ (alunni 23; promossi 18, sospesi 4, non ammessi 1)

Octavian Ciprian Cobzariu, Alessandro Diolaiuti, Matteo Manfredi, Claudia Marcucci, Giulia Merlo, Carolina Andrea Napoli, Margherita Maria Gianna Succio, Erika Villa, Fedra Zondlowski, Matilde Barbieri, Pietro Caneva, Francesca Montobbio, Matteo Moradei, Sara Oddone, Pari Andia Joselyn Lisbeth Sancristofaro, Pietro Sartirio, Marianna Siri, Margherita Zunino