La forza di Martina (e Kira). Per Me.dea e per le donne

Martina e Kira cammineranno e correranno insieme. Martina Pastorino ha 29 anni, laurea magistrale in scienze motorie, tecnico Fidal ad Acqui e personal trainer. Kira di anni ne ha poco più di due: è il suo cane, incrocio tra Beagle e Jack Russel, "allenatissima, anche più di me". Sono l'immagine della simbiosi perfetta, della simpatia e della forza. Perché "La forza è donna" non è solo il titolo di un progetto, è la sintesi del motore che muove le vittime di violenza a intraprendere il cammino di uscita dal tunnel buio.

Insieme a Me.dea, che Martina ha scelto per intraprendere il suo cammino lungo la 'Via Francigena', da Alessandria a Roma, 680 chilometri insieme a Kira, per raccogliere fondi che destinerà alla Casa Rifugio in Alessandria, indirizzo segreto, per accogliere donne, spesso con bambini, che escono da casa con pochi abiti in una borsa e faticosamente, ma con fortissima determinazione, iniziano il nuovo viaggio. Ha un significato doppio questa sfida: il no, deciso, alla violenza sulle donne, e anche la dimostrazione che una donna deve essere sicura anche di camminare e corere da sola.

Sulla maglietta il disegno dell'Italia e cinque città: Alessandria, Roma, in mezzo Livorno, Siena e Viterbo. "Dove sono altri centri della rete Dire, che accoglieranno Martina, impegnata a creare un filo che unisce tutta l'Italia in questo impegno contro la violenza - spiega Sarah Sclauzero, presidente di Me.dea - Il cammino di Martina è come quello delle donne che decidono di uscire da una condizione violenta, sono forte e determinate, e non sono sole, perché ci sono centri come il nostro e operatrici che le accompagnano.

Ecco perché la rete di Dire accoglierà e sosterrà Martina, che avrà molte persone al suo fianco nei 60 chilometri". Anche partner come il Lions Club Ovada, come gli Alpini di Acqui, come Alessandria Sustainability Lab, in particolare alcune aziende (Amag, Roquette, Ppg, Aps Pavimenti Sicuri) che sostengono con contributi e sensibilizzano anche i dipendenti, che possono donare singolarmente o unendosi.

C'è anche una raccolta fondi, con la piattaforma Eppela e con un bonifico sul conto alla Ubi Banca Spa. Partenza simbolica il 5 luglio, alle 18.30, nella sede di Me.dea (via Rivolta 34), con una cerimonia e un brindisi di saluto. A camminare Martina e Kira incominceranno il 7 da Piacenza, arrivo a Roma il 3 agosto, dopo 28 tappe, ogni giorno sveglia alle 4 per marciare con il fresco.

A settembre una festa, con il racconto in immagini, insieme a tutti i sostenitori, alla cantine Biné di Gavi.