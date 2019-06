Ovada – Alessandria: torna il bus delle 18.40

OVADA - Una piccola vittoria, sul fronte dei trasporti, l'hanno ottenuta i viaggiatori sulla direttiva da Ovada verso Alessandria. Da lunedì scorso infatti è stata restituita la corsa delle 18.40 verso la nostra città che Arfea aveva cancellato tra le proteste nel gennaio 2018 in ossequio a un piano di revisione di linee e chilometri percorsi che aveva tagliato collegamenti anche nel fine settimana. La corsa è stata recuperata per iniziativa di Saamo che l'ha inserita nel suo orario assieme a un collegamento in partenza da Ovada alle 17.45. «Vogliamo che tutti sappiano del ritorno di questa corsa – spiega Marco Martini, portavoce dei pendolari tra Ovada e Alessandria - Adesso, sulla linea ci sono 13 coppie di bus a orario cadenzato, al minuto 30 da Ovada e al 40 da Alessandria». Curiosamente lo stesso numero di treni in servizio sulla Ovada – Alessandria. «E' un risultato – prosegue Martini – Ma noi rivogliamo il treno». Il taglio della corsa delle 18.40 da Alessandria aveva creato molte difficoltà ai lavoratori.