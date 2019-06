Biglietteria della stazione: fumata nera definitiva

OVADA - Sarà chiusa da domani mattina, mercoledì 5 giugno, la biglietteria della stazione centrale di Ovada. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle scorse ore dopo che nelle ultime settimane era trapelata la notizia di tempi più ravvicinati rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. La stessa Trenitalia, interpella sull'argomento, non aveva voluto fornire informazioni. A nulla per ora sono servite le tante firme raccolte in questi giorni dai pendolari che contro il provvedimento si erano mobilitati. La biglietteria di Ovada era l'ultima attiva sulla linea Acqui – Genova, con l'eccezione delle stazione dell'area metropolitana. Per acquistare i titoli di viaggio è possibile utilizzare l'emettitrice self service all'interno del locale principale, collegarsi sul sito internet di Trenitalia oppure rivolgersi ai punti vendita autorizzati.