La Scuola materna ''Ferrando'' compie 150 anni

OVADA - E' tempo di festeggiamenti per la Scuola Materna Andrea e Angelo Coniugi Ferrando, uno dei centri formativi più frequentati dagli ovadesi. L'istituto, meglio conosciuto come Asilo Ferrando, fu fondato nel 1869 con il contributo di privati benefattori della comunità parrocchiale di Ovada e sotto gli auspici del Comune per provvedere all'educazione fisica, morale, religiosa ed intellettuale dei bambini in età non scolare. L'ente, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, è stato riconosciuto solo successivamente - nel 1994 - come “associazione libera, democratica senza scopo di lucro”. Il resto ci porta all'attualità, anche se per tanti cittadini parlare della vecchia sede in via Cairoli nei locali dell'ex convento dei Cappuccini, suscita ricordi lieti ed incancellabili. Per celebrare questa ricorrenza il Consiglio di Amministrazione della scuola ha programmato per il prossimo mese di settembre alcune iniziative che saranno comunicate a breve.