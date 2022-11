Ovadese, la vittoria da una forma diversa alla classifica

OVADA - Una tempesta scatenata in nove minuti per rimanere l'unica squadra a tallonare la capolista. L'ottava vittoria in campionato dell'Ovadese è arrivata nella ripresa. Un successo fatto di pazienza e quella condizione atletica che ha portato l'undici di casa a imporsi alla distanza. Tra il 26' e il 35' tre perle per la squadra di Carosio che hanno annullato anche l'errore grave che ha portato il Trofarello a segnare il momentaneo 2-1. “Un successo molto importante – ha commentato al termine l'allenatore – Dobbiamo prenderlo nella maniera giusta. Siamo in questa posizione grazie al lavoro. Ma noi siamo ancora brutti anatroccoli, non possiamo pensare di essere cigni”.

Eppure la classifica, con tutti i condizionali del caso, direbbe altre cose. Quarta e quinta, rispettivamente Atletico Torino e il Trofarello stesso, sono già a otto e nove punti. E domenica si fa visita proprio all'Atletico per una sfida che disegnerà i contorni immediati della stagione della squadra. “L'aspetto più importante – conclude Carosio – è quello del gruppo che abbiamo creato. Non parlo solo dei giocatori, anche dei miei collaboratori. Il segreto è quello. La città non se n'è ancora accorta, quello forse è l'unico piccolo rammarico”.