Ovadese, successo pesante contro il Trofarello

OVADA - Ancora un successo pesante per l'Ovadese che batte 3-1 il Trofarello e rimane l'unica in scia della capolista Pastorfrigor. Assetto simile negli uomini diverso nella sostanza. In difesa c'è Visentin per la fascia destra e Manno per la posizione centrale con Bianchi. A centrocampo torna Massari con i fedelissimi Bosic e Bangoura. In avanti la sorpresa è Barletto con Rignaese dirottato sulla sinistra e Merialdo sul fronte opposto.

In avvio Romano scalda le mani di Gaione con un destro dal limite. Il portiere smanaccia in angolo. Al 15' una gran conclusione dal limite di Massari termina a lato dopo una deviazione. La squadra attacca prevalentemente, la solita catena di sinistra alimentata da Costa l'arma offensiva più utilizzata. Dopo la mezz'ora la pressione si affievolisce. L'Ovadese torna pericolosa in chiusura di frazione. Una bella rovesciata di Rignanese è sventata in corner dal portiere. Sull'azione successiva ancora Rignanese devia di testa un cross del solito Costa. La palla esce di poco.



Si riprende con lo stesso copione ma Gaione è subito costretto a una difficile respinta terra sulla conclusione dalla distanza di 11; sulla palla arriva prima 9 che però spedisce alle stelle. Sul fronte opposto la palla Buona capita in area a Barletto: il giovane attaccante spedisce a lato col destro. Al 13' Bianchi colpisce di testa da corner, la palla danza nell'area piccola per la deviazione vincente di Rignanese. L'attaccante è però in fuorigioco.

Al 18' la percussione di Bangoura sulla sinistra produce l'assist per Massari: la conclusione del centrocampista, ancora deviata, termina sul fondo. Al 25' Bangoura fa partire e conclude l'azione del gol. Barletto gli restituisce palla in area per il tocco vincente. Due minuti dopo il raddoppio. Cross dalla destra; Coletti, entrato da poco, supera il portiere. La partita si riapre. Rilancio dalle retrovie, Torrero anticipa Bianchi e scappa verso la porta battendo Gaione appena entrato in area. Rignanese la richiude scappando sul filo del fuorigioco per concludere sul destro sul secondo palo. Vibranti polemiche dei torinesi: esagera Romano che viene espulso.

FORMAZIONI – OVADESE: Gaione, Visentin, Costa, Manno, Bianchi, Bangoura, Merialdo, Bosic, Rignanese, Massari, Barletto. All.: Carosio.

TROFARELLO: Migliore, Tafaro, Rihi, Roncato, Sanarico, Moschini, Gardin, Romano, Torrero, Fiore, Mele. All.: Locandro.