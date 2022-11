Lions: concerto contro la violenza sulle donne

OVADA - Atmosfere di grande fascino, sonorità diverse e coinvolgenti. C’è tutto questo nel concerto in programma domenica 13 novembre, a partire dalle 17.30, presso il teatro dell’istituto Madri Pie. Ad esibirsi sarà il trio Itinera Mundi formato da Arianna Menesini (violoncello), Gianluca Campi (fisarmonica), Laura Lanzetti (pianoforte).

“Concerto contro la violenza sulle donne”, il titolo dell’iniziativa curata dal Lions Club Ovada. L’iniziativa fortemente voluta dal neo presidente Ivana Nervi sosterrà le attività dell’associazione Me. Dea da tempo attiva sulle tematiche della violenza di genere. «Con questa iniziativa - racconta Sara Olivieri, tra gli organizzatori - vogliamo far sentire la nostra voce sperando in una società migliore in cui le donne non debbano essere vittime di nessuno, né fisicamente, né verbalmente».

Pregiudizi maschilisti

Il programma messo a punto per il pomeriggio prevede le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, alcune composizioni di Astor Piazzolla, genio del tango, alcune opere del compositore Gian Piero Reverberi.

«Alla nascita di mia figlia - prosegue Olivieri - mi auguravo che non dovesse sostenere le pressioni che molte donne sono costrette a sopportare. Mi rendo tristemente conto che ancora oggi la violenza e i pregiudizi sulle donne sono più che mai presenti in una società ancora fortemente maschilista e i nostri ragazzi si trovano a portare avanti battaglie che pensavamo non sarebbe più stato necessario combattere».

L’ingresso al concerto è a offerta libera.