Enoturismo: in Enoteca arriva Bruno Gambarotta

OVADA - «Per celebrare il Dolcetto la forma del racconto è la più adeguata». Bruno Gambarotta non ha dubbi. Lo scrittore e volto televisivo Bruno Gambarotta sarà in città domenica prossima, 13 novembre, a partire dalle ore 17.30, nell'ambito di un evento organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Enoturismo come “anteprima” di “Vi. Ta. - Vino e Tartufi”. L'appuntamento è nei locali dell'Enoteca Regionale di via Torino, per una conversazione con la scrittrice Cinzia Montagna.

Il punto di partenza sarà il racconto dedicato dallo stesso Gambarotta al Dolcetto. «Non posso ancora svelarne gli ingredienti anche perché il testo è ancora in fase di gestazione. Amo scrivere in “zona Cesarini”. Mi piace l’idea di valorizzare l’enoturismo, un elemento che appartiene fortemente al nostro popolo ed è giusto valorizzare». Io sono di Asti. Quando arrivo dalle parti di Ovada inizio a percepire l’aroma del mare e le case hanno i colori tipici della Liguria. Questa contaminazione rappresenta la forza vera di questa zona.

L'iniziativa gode del Comune di Ovada, della Pro loco di Ovada e del Monferrato Ovadese e del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte. Nell'occasione il Comune di Ovada e l’Enoteca consegneranno un’attestazione di ringraziamento a Gabriele Lanza, ovadese, atleta e campione paralimpico di Ice Hockey.