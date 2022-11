Sergio Tassistro, un tagliolese ai "Soliti ignoti" su Rai1

TAGLIOLO MONFERRATO - Nel 2019 portò la sua passione per le trottole sugli schermi di Rai2 nell’ambito della trasmissione (ormai scomparsa dal palinsesto) “Mezzogiorno in Famiglia”. Ma, oltre alla passione per l’artigianato, Sergio Tassistro è anche il titolare de “La Chiarella”, l’azienda agricola di Tagliolo Monferrato che vanta una ricca produzione (di cereali, legumi e verdure) a chilometro zero. E poi, tra le attività svolte in loco, l’imprenditore piemontese essicca camomilla.

Ed è proprio con quest’ultima credenziale che il 38enne si è presentato a “I soliti ignoti”, la popolare trasmissione (condotta da Amadeus) in onda tutte le sere su Rai1 a partire dalle ore 20.30. Tassistro, socio della Cia - Agricoltori Italiani di Alessandria, ha fatto la sua apparizione nella serata di martedì.

Un’identità da 15mila euro

Otto identità da svelare, con il tagliolese che è comparso sul proscenio al termine dell’indagine. Per i fratelli teramani Remo e Francesca Leonzi è stato un gioco da ragazzi indovinare il mestiere dell’ultimo ignoto, visto che erano già riusciti ad associare il lavoro corretto a tutti gli altri ospiti presenti. Alla fine, per loro, il bottino è stato di 250mila euro, con Tassistro che ne ha portati in dote 15mila. Per lui è stata un’altra bella passerella televisiva a fianco del prossimo conduttore del Festival di Sanremo.

«È stata un’esperienza molto positiva - ha spiegato Tassistro -. Avevo fatto altre piccole comparse in televisione in passato, per presentare a Mezzogiorno in Famiglia le trottole in legno che realizzo per mostrare la tradizione artigiana. La produzione di Amadeus era interessata alla mia attività agricola, erano incuriositi dalla camomilla, mi hanno proposto di prendere parte alla puntata negli studi a Roma, al Teatro delle Vittorie».