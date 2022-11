Confraternite: serata di ringraziamenti allo Splendor

OVADA - Il filmato realizzato durante le varie fasi della giornata, lo speciale andato in onda su Tele Genova per presentare l’evento. E poi i racconti e le testimonianze.

Ci sarà tutto questo nella serata organizzata al teatro Splendor per celebrare il grande lavoro fatto da tutta la città in preparazione al Raduno delle Confraternite andato in scena lo scorso 18 settembre. Un’occasione che ha visto collaborare associazioni e volontari e ha messo in mostra la bellezza della città.

Patrimonio in mostra

L’appuntamento è per lunedì prossimo, 7 novembre, a partire dalle ore 20.30 al teatro Splendor. L’evento ha fatto arrivare in città oltre 120 venti associazioni religiose provenienti dal nord Italia, un totale di 2.500 persone. Uno scenario che ha valore anche in chiave turistica per valorizzare il vasto patrimonio religioso disponibile.

La città non solo ha vissuto questo straordinario evento, ma anche una serie di manifestazioni collaterali come la mostra allestita presso la Loggia di San Sebastiano con i documenti e i cimeli messi a disposizione dalle confraternite del territorio. Un contributo molto apprezzato, non solo dai cittadini, ma anche da molti visitatori arrivati in occasioni di altre iniziative. «Con questa giornata - ha chiarito Paolo Lantero, sindaco di Ovada - la città ha mostrato di essere pronta a organizzare e vivere iniziative di vasta portata».