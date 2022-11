Tra cibo e musica: Gambetta si racconta a Tagliolo

TAGLIOLO MONFERRATO - Cibo e musica come ponti tra culture e solo apparentemente lontane e occasioni di dialogo. Ma non solo. Anche incontri sorprendenti. C’è tutto questo in “Dichiarazioni d’amore”, il volume pubblicato la scorsa primavera da Beppe Gambetta, chitarrista genovese e protagonista della scena folk e country che da anni divide la sua attività artistica tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Il volume sarà presentato sabato prossimo, 5 novembre, a partire dalle 17.00, presso la biblioteca comunale di Tagliolo Monferrato. L’incontro è inserito in “Quattro chiacchiere... d’autore”, il ciclo di incontri curato dall'ente di via Roma in collaborazione con il Comune, con l'Associazione “Le Muse” e con il Museo della Carta di Mele.

Vita e condivisione

«L’aspetto che mi rende più felice - chiarisce il musicista, reduce dal suo periodo americano - è quello di portare una parte di questo territorio negli Stati Uniti. E a questo proposito posso anticipare che presto sarà pubblicata la versione inglese». Sullo sfondo la biografia di un uomo che ha saputo trasformare in arte la sua passione giovanile. Un amore per il territorio nato qualche anno fa e manifestato anche grazie a diversi concerti che l’artista ha tenuto tra Lerma e la Tenuta Cannona di Carpeneto (Buongiorno Dolcetto) in questi anni.

«Grazie al libro - conclude Gambetta - stiamo sperimentando anche nuove forme di comunicazione. Siamo al lavoro per presentarlo il prossimo 13 aprile, ad Alessandria, in una versione da reading teatrale con un attore che ne leggerà alcune parti, sottolineate dalla musica».