Teatro, in scena una commedia sulla vita moderna

OVADA - Cinque attori in scena, altrettanti personaggi dai tratti tipici. Uno scontro tra l’immagine offerta nella loro sfera pubblica e la realtà vissuta nella quotidianità privata. Sono questi gli elementi principali di “Edificio 3”, lo spettacolo in scena mercoledì 2 novembre al Teatro Comunale “Dino Crocco” di Ovada nell’ambito della stagione gestita da Hiroshima mon Amour in collaborazione con Piemonte dal vivo. La regia è di Claudio Tolcachir, tra i più interessanti autori-registi della scena teatrale contemporanea. Rosario Lisma, interprete di Ettore, è tra gli attori principali. «Il testo - racconta - porta lo spettatore a empatizzare con i personaggi e anche a porsi degli interrogativi su quanto a volte poco conosciamo le persone che abbiamo attorno».