Ovadese, la Valenzana è passata: ora si pensa al futuro

OVADA - "Se questa è la squadra che deve vincere il campionato, giochiamocela". Un'analisi pragmatica al termine della sfida persa dall'Ovadese contro la Valenzana. Una rete a far la differenza in un contesto in cui la squadra di casa non ha sfigurato, pur senza dare la sensazione di essere sul livello degli avversari. Ne è consapevole mister Luca Carosio. "Ci è mancata un po' di personalità in alcuni momenti della gara", ha ammesso dopo il triplice fischio finale.

La sua squadra è sembrata in difficoltà soprattutto a centrocampo dove fare gioco è stato difficile. Qualcosa in più si è visto ad inizio ripresa quando Merialdo è stato spostato in posizione più centrale a ridosso dell'unica punta Rignanese. Ma pericoli reali non ne sono arrivati. Peccato perchè anche la squadra di Pellegrini, pur esercitando pressione, non ha mai dato la sensazione di poter sfondare. "Finora - prosegue Carosio - sulle palle inattive avevamo fatto bene. Oggi abbiamo sbagliato". Riferimento al gol decisivo, all'ultimo giro d'orologio del primo tempo, nato da un calcio d'angolo. Akouah ha raccolto la palla all'interno dell'area e ha calciato prima che la difesa riuscisse a contrastare.

Ora la testa dev'essere rivolta alla prossima sfida con il Psg. Non preoccupa che, a causa della sconfitta, Valenzana e Pastorfrigor ora siano avanti. Da monitorare la situazione di Lombardo, uscito nella ripresa per un problema muscolare. Nel caso di assenza, la coppia Manno - Bianchi offre ampie garanzie.