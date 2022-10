Mare di Cassinelle, anche Ministero e Soprintendenza dicono si

CASSINELLE - Da Cassinelle a Prasco, per un percorso escursionistico che comprende anche i comuni di Grognardo, Morbello e Visone. Presto comparirà anche il logo del Ministero della Cultura (e della Soprintendenza archeologica belle arti e paeseggio, ndr) sul materiale informativo relativo al progetto “Una volta c’era il mare”. La conferma è arrivata dal biologo marino Mariano Peruzzo che, ormai già da qualche anno, si occupa in prima persona di tutte le attività connesse al programma di valorizzazione del patrimonio geopaleontologico dell’Ovadese. Decisivi, in tal senso, sono stati i colloqui intercorsi con il funzionario archeologo responsabile di zona, dottor Simone Giovanni Lerma, oltre al supporto dell’amministrazione comunale in carica guidata dal sindaco (di Cassinelle) Roberto Gallo.