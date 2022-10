Halloween: una notte al Museo della Maschera di Rocca

ROCCA GRIMALDA - Sarà un Halloween davvero terrificante quello in programma al Museo della Maschera di Rocca Grimalda lunedì 31 ottobre. Protagonisti di “Una notte al museo”, dalle 18.30, saranno i volontari che stanno assicurando le aperture dello spazio espositivo collocato nei giardini Paravidino al centro del borgo.

Con loro collabora la Saoms del paese per una festicciola a base di piadine e bevande che si terrà al termine della prima parte dell’iniziativa. «Saranno alcune maschere espressione della cultura di varie parti d’Europa ad animarsi - raccontano gli organizzatori - Tutti i costumi custoditi nel museo rappresentano spiriti dell’uomo e della natura. L’idea vuole coniugare divertimento e un po’ di cultura. Quindi ci sembrava una bella occasione per far vivere la struttura».

Laboratori creativi

Che sarà peraltro interessata da un altro progetto rivolto ai bambini. La “Lachera dei bambini” tornerà il 12 febbraio in occasione del Carnevale tradizionale. A disegnare e creare i costumi saranno i protagonisti stessi nel laboratorio che andrà in scena nei prossimi mesi. «Ci rivolgiamo ai bambini tra i 5 e i 12 anni di età - spiega Lucrezia Gualco, 22 anni, tra i - Abbiamo individuato un percorso: materiali di recupero, vecchi vestiti serviranno per realizzare i costumi. A Rocca Grimalda la Lachera è un’esperienza da vivere tutto l’anno che coinvolge diverse generazioni».

Sono molti i giovani che si stanno impegnando per preservare la tradizione sotto l’attenta supervisione di Giorgio Perfumo che la Lachera dei bambini l’ha creata oltre vent’anni fa. «Lavoriamo in collaborazione con la scuola del paese - racconta ancora Lucrezia Gualco - e con le mamme. Con la riapertura del museo ci è sembrato bello e importante poter aggiungere anche questo laboratorio creativo».