Ovadese, col Felizzano sfida al passato recente

OVADESE - Tanti motivi di interesse per Ovadese - Felizzano, gara in programma oggi, domenica 23 ottobre al Geirino dalle 14.30. C'è il primo incrocio diretto tra Luca Carosio, lo scorso anno vice di Stefano Raimondi oggi a Felizzano. C'è poi la sfida tra due tra i bomber più efficaci del campionato: Fabio Rignanese tra i padroni di casa, Noarman Anibri tra gli ospiti. C'è soprattutto l'interesse per un'Ovadese ancora in testa al campionato e in evidente crescita. A testimoniarlo la vittoria di domenica scorsa 3-1 sul campo della Junior Pontestura.

Una squadra che ha fatto il pieno di fiducia. "Ma dobbiamo essere consapevoli - chiarisce subito mister Luca Carosio - che non abbiamo ancora fatto nulla". Anche perchè paradossalmente le difficoltà maggiori Bangoura e compagni le hanno fronteggiate tre le mura amiche. "Il campo del Geirino - spiega Carosio - è molto lungo e ampio. A volte tenere le distanze è più complicato. In trasferta siamo più pericolosi perchè è come se recuperassi 15, 20 metri". Sembrano oramai abbastanza consolidate le scelte per la formazione titolare. "Ma voglio tenere tutti sulla corda". In rampa di lancio c'è anche Alessandro Merialdo, reduce dalla prima doppietta. "Mi piace giocare sempre - racconta - L'obiettivo dev'essere vincere il campionato per non arrivare alla fine con rimpianti".