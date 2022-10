Altri tre punti, Ovadese è un inizio da sogno

OVADA - Basta mezz'ora a un'ottima Ovadese per archiviare la pratica Felizzano. Il 3-1 finale è il frutto di una gara fatta di applicazione e aggressività. Poco spazio alla squadra dell'ex Raimondi di fatto mai in partita in avvio. La reazione nel secondo tempo ha prodotto troppo poco per rientrare compiutamente nella sfida. La formazione iniziale ricalca quella della gara interna con la Beppe Viola: in difesa tornano Visentin e Bianchi, in avanti spazio ancora al trio composto da Rignanese, Coletti e Merialdo. Mutti è in panchina solo per onore di firma dopo l'infortunio muscolare di venerdì.

Ovadese in avanti al primo affondo: Bangoura batte velocemente una punizione per la fuga di Costa sulla sinistra. Sul cross si avventa il solito Merialdo che di test batte Baralis. Al 15' rimessa laterale da destra, Rignanese spalle alla porta è atterrato da un difensore. Lo stesso centravanti calcia il rigore centralmente; sulla respinta corta di Baralis si accende una mischia risolta proprio dell'attaccante. Forti le proteste della squadra ospite. Al 26' punizione da destra di Bangoura, il centrocampista trova Bianchi che di testa sigla la terza rete.

Il Felizzano preme e accorcia al 45'. Tocco di mano di Bianchi in area. Anibri spiazza Gaione dal dischetto. Nella ripresa L'Ovadese recupera il controllo del gioco in avvio crea col neoentrato Barbato l'opportunità del poker. La conclusione di piatto destro è respinta da un difensore. Ancora Barbato, lanciato in contropiede, cerca la rete con un pallonetto dalla distanza. Palla alta di poco. L'ultimo quarto di partita vede la formazione di Raimondi protesa in avanti nel disperato tentativo di riaprire la gara. Ma Anibri e compagni non vanno oltre un paio di mischie.



FORMAZIONI – OVADESE: Gaione, Visentin, Costa, Bianchi, Lombardo, Bangoura, Merialdo, Bosic, Rignanese, Massari, Coletti. All.: Carosio.

FELIZZANO: Baralis, Comoreanu, Sala, Limone, Gramaglia, Cresta, Arione, Deevasis, Zanutto, Anibri, Apicella.