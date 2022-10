“Partigiano della pace”: Tagliolo celebra don Andrea Gaggero

TAGLIOLO MONFERRATO - È tra i fondatori del pacifismo italiano don Andrea Gaggero, il partigiano della pace. Di lui si parlerà oggi pomeriggio, sabato 22 ottobre, a partire dalle ore 17.00, presso il salone comunale di Tagliolo Monferrato, nell'ambito dell'incontro organizzato nell’ambito del ciclo “Quattro chiacchiere... d’autore”.

L’occasione è la presenza di Lilia Hartman, figlia adottiva di Andrea Gaggero, che dialogherà con Paolo Bavazzano dell'Accademia Urbense di Ovada e Margherita Gestro dell'Associazione” Le Muse”. Modererà gli interventi Marco Gaglione, presidente del Consiglio di Biblioteca e dell'Anpi – Sezione “Pierina Ferrari”.

Don Andrea Gaggero sopravvisse alla deportazione nel campo di Mathausen dal quale fu liberato nel 1945. Fu eletto nel consiglio dei "Partigiani della pace" e per questo ridotto allo stato laicale per “grave disubbidienza”. Con Aldo Capitini promosse l’iniziativa mondiale della marcia per la pace Perugia - Assisi.