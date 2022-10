Madri Pie: serata musicale con il pianista Antonio di Cristofaro

OVADA - Proseguono i mercoledì musicali proposti nel salone delle Madri Pie dall’accademia Felice De Giardini con la direzione artistica dei pianisti Maurizio Barboro e Laura Lanzetti. Mercoledì 26 ottobre si esibirà il pianista Antonio di Cristofaro, artista pluripremiato che proporrà musiche di Brahms, Rachmaninov, Skrjabin e Berg.

Il musicista si è esibito si è esibito in tutto il mondo e con con prestigiose orchestre in eventi di alto livello. Tra queste: Teatro Bibiena di Mantova, Teatro Politeama di Palermo, Auditorium San Barnaba di Brescia, Sala Ciaikovsky di Mosca, Smetana Hall e Dvorak Hall a Praga, Festival Enescu a Bucarest, Gasteig Hall in Monaco, Società Chopin di Varsavia, Glenn Gould Studio a Toronto, Yamaha Concert Hall in Tokyo, Ernst Reuter Saal in Berlino, Hong Kong City Hall.

Attività nel mondo

Di notevole prestigio anche il debutto nella Sala Grande del Konzerthaus a Vienna con la Wiener Mozart Orchestra nel 2006 a cui è seguito nel 2007 un concerto nella Golden Hall del Musikverein dove è è poi tornato nel dicembre 2019. Di Cristofaro è regolarmente invitato in giurie di concorsi pianistici internazionali. Ancora un interprete di qualità per una rassegna che nell’anno di esordio sta diventando una piacevole consuetudine nel panorama musicale e culturale offerto dalla città.