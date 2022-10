Tumore al seno: con Cigno visite gratuite alle insegnanti

OVADA - Saranno le insegnanti già coinvolte per i progetti di sviluppo di Villa Gabrieli le destinatarie della giornata di prevenzione organizzata da Fondazione Cigno in collaborazione con associazione Vela e con la sinergia di Asl Al. Mercoledì 26 ottobre, tra le 14.00 e le 18.00 le docenti si sottoporranno a una visita senologica gratuita( con possibilità di mammografia contestuale). Ad occuparsene sarà il dottor Piercarlo Rassu, chirurgo oncoplastico della mammella. La giornata si è concretizzata anche grazie alla collaborazione dei medici del reparto di Radiologia di Ovada e di tutti i tecnici.

Le operazioni si svilupperanno al secondo piano dell'ospedale civile di via Ruffini. “Secondo la tradizione – spiegano le due associazioni coinvolte – Cigno e Vela lavorano per costruire nuove reti virtuose di comunità”. L'iniziativa si collega a “Ottobre rosa”, il mese di iniziative su prevenzione e sensibilizzazione. “In previsione – proseguono Cigno e Vela – ci sono nuovi progetti formativi per gli allievi sul tema Nel mese di novembre infatti seguirà un altro evento presso il Salone Padre Giancarlo , dedicato agli studenti: prevenzione come stile di vita, prevenzione con le vaccinazioni, prevenzione con l'adesione agli screening”.

La locandina creata per pubblicizzare l'evento è stata ideata dalle allieve della scuola delle Madri Pie, al lavoro dall'ottobre 2021.