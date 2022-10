Trisobbio: le eccellenze locali in vetrina alla Fiera del Tartufo

TRISOBBIO - La forza di un prodotto d’eccellenza, il senso d’identità che solo il territorio può dare. Presenterà questo la Fiera Nazionale del Tartufo di Trisobbio in programma domenica per tutta la giornata nei viottoli attorno al castello monumentale.

Un valore che sabato scorso ha apprezzato anche Pietro Vierchowod, testimonial per un giorno e presente al convegno organizzato dall'Associazione Comuni del Tartufo Bianco del Monferrato impegnata con l’Università del Piemonte Orientale nel progetto di ricerca avviato due anni fa per la tracciabilità del prodotto: affermare la provenienza significa essere più protagonisti un un mercato dominato dal nome di Alba.

Borsino e trasparenza

«Quando siamo partiti quindici anni fa di tartufo del Monferrato non si poteva parlare. Ora questo territorio deve aver la forza di promuovere la sua cultura, i suoi prodotti d’eccellenza». A rivendicare la lungimiranza della visione è stato Marco Comaschi, sindaco di Trisobbio, uno dei venti comuni membri dell’associazione.

Il primo atto della fiera sarà il borsino, come da tradizione in scena il giorno prima, per stabilire i prezzi di vendita sugli stand degli espositori. Il prodotto sarà rigorosamente locale anche in un’annata che per le condizioni climatiche dell’estate, non è stata molto favorevole. L'articolo completo è disponibile su Il Piccolo di venerdì 21 ottobre 2022.