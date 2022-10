Rignanese e Merialdo (2): l'Ovadese vola

OVADA - Sembra implacabile l'Ovadese che coglie il terzo successo in altrettante trasferte. Questa volta i tre punti arrivano con il 3-1 sul campo della Junior Pontestura. Quinta gara e quinta formazione leggermente diversa. Stavolta, in avvio, a cambiare è anche la difesa. Spicca la scelta di quattro under. La coppia centrale vede Manno e Lombardo, sull'esempio di quanto visto nella ripresa della gara contro la Beppe Viola. A destra nuova chance per Leone. Centrocampo sempre uguale con Bangoura, Bosic e Massari. In avanti torna Coletti con Merialdo e Rignanese. Ancora fuori Mutti.

Tutto il calcio della provincia in tempo reale Segui i risultati delle squadre alessandrine, con marcatori e classifiche

Molto vivace la prima parte della gara. Al 10' il primo tiro ovadese con Bosic servito da un cross di Costa: il suo diagonale termina a lato. All'11' colpo di testa di Manno, su corner di Bangoura, fuori di poco. E' il trequartista Amin Abou il più pericoloso tra i padroni di casa. La sua prima conclusione è ribattuta da Gaione. Al 15' ancora il giocatore serve sulla sinistra Bouchefra che percorre la linea di fondo. La difesa ovadese sventa in corner.

Sale la qualità di gioco della squadra di Carosio. Al 25' sfiora ancora il vantaggio la coppia Bangoura Manno. Al 33' ancora da corner il vantaggio. Rignanese è il più lesto a deviare la traiettoria del suo centrocampista e a mettere la palla oltre le spalle di Cairola. Al 44' conclusione dal limite di Manno, bella deviazione in corner di Cairola.

La ripresa si apre con il pareggio dei padroni di casa. Bella incursione in area di Kerroumi intervento della difesa ovadese. Raccoglie la palla Torrauche trova lo spiraglio per battere Gaione. La rete non scompone più di tanto la formazione di Carosio che riprende a premere. Al 10' bella conclusione d Rignanese deviata dal portiere. La gara di fatto si decide tra 21' e il 30'. Il vantaggio nasce da una bella discesa sulla sinistra di Costa: il cross al centro trova pronto alla deviazione vincente Merialdo. Il giovane attaccante trova la deviazione dopo qualche minuto: al 29' l'azione nasce ancora sulla sinistra, l'attaccante è il più rapido in area. Le sostituzioni non cambiano la sostanza. Unica piccola "tegola" l'infortunio di Lombado, sostituito da Bianchi.

FORMAZIONI – Junior Pontestura: Cairola, Gamarino, Bouchefra, Viazzi, Dondi, Bianco, Kerroumi, Torrau, Siragusa, Amin, Iacomussi. All.: Merlo.

Ovadese: Gaione, Leone, Costa, Manno, Lombardo, Bangoura, Merialdo, Bosic, Rignanese, Massari, Coletti. All.: Carosio.