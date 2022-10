Gal Borba: con il bando filiere contributi per 31 aziende

ACQUI TERME - Nel mese di settembre il Consiglio di Amministrazione di Gal Borba - il gruppo composto da soggetti pubblici e privati dell’Alto Monferrato per la gestione dei fondi comunitari destinati allo sviluppo dell’area rurale di propria competenza - ha approvato la graduatoria riferita alla seconda pubblicazione del ‘Bando pubblico multioperazione per la selezione di Progetti Integrati di Filiera (Pif)’.

Il bando promuove lo sviluppo di 12 progetti integrati di filiera con un coinvolgimento ulteriore di 50 realtà locali tra imprese, enti e associazioni. Le filiere nate e operanti sul territorio sono quelle tipiche dell’economia rurale del Gal Borba (formaggi, carne, ortofrutta, nocciolo, vino), con alcune conferme e novità, come la filiera dello Zucchino De.Co di Rivalta Bormida o l’allevamento del Suino Nero Piemontese.

Fondi per tre finalità diverse

I finanziamenti concessi dal bando sono stati ripartiti in base a tre diverse finalità: “miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”, “trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” e “investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole”. In totale sono state ammesse a contributo 31 aziende di Acquese, Ovadese e Langa astigiana, per un totale complessivo quasi 630mila euro.

«In un momento estremamente complesso per il settore produttivo - sottolinea il presidente Gianmarco Bisio - esprimo grande soddisfazione per il numero e la qualità degli investimenti che gli operatori economici del nostro territorio hanno proposto come candidatura al bando del Gal Borba. Con oltre 600 mila euro di contributo pubblico supportiamo l’economia territoriale composta principalmente da micro e piccole imprese. il Gal Borba, quindi, si conferma per le aziende un dei punto di riferimento»