Ovadese, la rimonta vale altri tre punti

OVADA - Torna al successo anche al Geirino l'Ovadese. Contro la Beppe Viola Calcio finisce 2-1 per la squadra di casa. Risultato ancora più importante perchè ottenuto rimontando l'iniziale svantaggio. In avvio mister Luca Carosio si affida allo stesso undici lanciato domenica scorsa a Chieri con il San Giacomo. Sono fuori, con una scelta che a questo punto non può non aprire discussioni, Manno e Mutti, due presunti punti fermi all'inizio dell'anno. Spazio per Bosic e Barbato, positivi otto giorni fa. Bangoura è il fulcro del centrocampo.

Prima fase di studio con la squadra di casa che prova a saltare il centrocampo. Dalla panchina arriva l'invito a rimanere col baricentro alto una volta persa la palla. Squadra ospite che si affida maggiormente al fraseggio in mezzo al campo. Il vantaggio arriva al 18'. Corner da destra, la difesa libera. Si avventa sulla palla Vetrugno che serve Lovin al centro dell'area. La mezza girata non da scampo a Gaione. L'Ovadese risponde con un colpo di testa alto di Merialdo al termine di una discesa sulla sinistra di Barbato.

Al 23' bello scambio Bangoura - Massari; palla a Merialdo, il suo interno sinistro dall'interno dell'area termina alto. Alla mezz'ora il pareggio. Visentin mette la palla in area dalla tre quarti: il colpo di testa di Rignanese tocca la traversa e carambola in rete. Nel recupero il vantaggio: punizione di Bangoura in area, sul diagonale di Lombardo si inserisce Merialdo per il tocco vincente.

In avvio di ripresa gran cross dalla tre quarti di Bangoura; in ritardo Barbato e Rignanese. Entra Mutti per Barbato. Un brivido sul fronte opposto: il cross da sinistra di 7 accarezza la parte alta della traversa. Entra anche Manno al centro della difesa per Bianchi. Al 23' un fallo a centrocampo su Merialdo lanciato in corsa genera un parapiglia che l'arbitro gestisce a fatica. Nel finale L'Ovadese si abbassa troppo e cede il pallino del gioco. Gli ospiti ne approfittano solo in parte. Mutti conclude alto al termine di una bella fuga in contropiede. Gaione blocca una conclusione centrale del subentrato Duo.



FORMAZIONI – OVADESE: Gaione, Visentin, Costa, Bianchi, Lombardo, Bangoura, Merialdo, Bosic, Rignanese, Massari, Barbato. All.: Carosio.

BEPPE VIOLA CALCIO: Borio, Lovin, Baudino, Minutiello, Moncalvo, Albenga, El Kettani, Totaro, Palermo, Vetrugno, Raimondi. All.: Marangon.